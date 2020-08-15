Зеленский набросился на Россию с новыми обвинениями

Президенту не понравилось решение Минска

Владимир Зеленский остро отреагировал на возвращение на родину 32 задержанных в Белоруссии россиян. Накануне, 14 августа Минск передал их российской стороне. В Белоруссии остался один из задержанных, так как у него нет российского гражданства.

Президент Украины выразил недовольство этим шагом Минска и назвал решение несправедливым и не соответствующим духу отношений между Украиной и Белоруссией. Мало того, глава Незалежной дал понять, что Россия хочет разжечь конфликт на территории Белоруссии.

"Минск пренебрёг доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Дай Бог, чтобы белорусские власти не получили на своей территории еще один горящий обескровленный Донбасс, создавать которые все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - написал президент у себя в Telegram.

За две недели до президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Белорусские власти поспешили обвинить их организации массовых беспорядков. Как выяснилось, провокация была организована украинскими спецслужбами.

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