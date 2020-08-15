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В России началось массовое производство вакцины от коронавируса

11:51
  • суббота
  • 15 августа 2020

Первыми препарат получат медики и педагоги

Россия начала производство вакцины от коронавируса, об этом сообщили в  Минздраве. Препарат "Спутник V" зарегистрировали 11 августа, он стал первым в мире. Его создал исследовательский центр имени Гамалеи, на это ушло пять месяцев.
Названы сроки обеспечения всех россиян вакциной от коронавируса

Вакцина даёт устойчивый иммунитет к инфекции - до двух лет. Известно, что сначала будут прививать медиков. Как ранее отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, у препарата высокий экспортный потенциал. Интерес к российской разработке проявили во всём мире.

Наша страна уже получила заявки от двадцати государств на поставки в общей сложности одного миллиарда доз, сообщает "ТВ Центр".

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