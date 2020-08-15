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Лукашенко намерен обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

12:05
  • суббота
  • 15 августа 2020

По мнению президента, ситуация развивается по сценарию цветных революций

Александр Лукашенко намерен переговорить с Владимиром Путиным на тему обострения ситуации в Белоруссии. Об этом глава государства заявил на совещании в Минске. "Надо связаться с Путиным, это угроза уже не только Беларуси", - сказал президент.
Протесты в Белоруссии напомнили экспертам украинский сценарий

По его мнению, протесты в Минске и других городах развиваются по схемам и принципам цветных революций. "Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того уже появились элементы внешнего вмешательства", - отметил Лукашенко.

Президент также сказал, что сейчас речь идёт не только о защите Белоруссии, но и в целом общего с Россией Союзного государства. "Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились", - полагает глава страны.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них с большим отрывом от конкурентов (80% голосов) победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон.

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