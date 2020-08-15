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Сделано заявление о состоянии здоровья мужа умершей Валентины Легкоступовой

15:45
  • суббота
  • 15 августа 2020

Мужчина сильно переживает

Узнав о смерти Валентины Легкоступовой, её муж упал в обморок. Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь, врачи привели в чувство Юрия Фирсова. "Валя, не уходи!" – такие были первые слова безутешного супруга, когда он пришёл в себя.
Валентина Легкоступова умерла в столичной клинике

Теперь друзья волнуются и говорят, что ему самому бы выжить. Во всяком случае, именно такую реплику услышали от концертного директора Легкоступовой журналисты.

По словам Александра Герасимова, Юрий безумно любил жену. С ним она прожила счастливые полгода, которые были наполнены теплом и счастьем, пишет "Собеседник." Многие СМИ утверждали, что исполнительница хита "Ягода-малина" много пила и умерла по причине, связанной с алкоголем. Это не так, говорит её импресарио.

"Никогда не поверю в версию про алкоголь, я знаю Валю десятки лет. Она была счастлива с мужем: буквально парила", - рассказал Герасимов.

В начале недели Легкоступова была госпитализирована с травмами головы. Версии назывались разные – от падения в ванной до избиения мужем. Ни одна из них официально не подтверждена. 14 августа Валентина Легкоступова умерла, ей было 54 года.

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