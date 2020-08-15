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Тайны Виктора Цоя: стало известно об отношениях музыканта с Юрием Айзеншписом

17:45
  • суббота
  • 15 августа 2020

Продюсер устраивал очень много концертов

30 лет назад погиб Виктор Цой. В день его памяти поклонники возложили цветы к стене на Арбате. В центре Москвы звучали песни Цоя, около ста человек пели знаменитые композиции и играли на гитарах.
Обнародована новая версия гибели Виктора Цоя

Друзья и коллеги Цоя в этот день вспоминали о нём и давали многочисленные интервью. К примеру, первый продюсер рок-музыканта подробно рассказал о его взаимоотношениях с другим продюсером – Юрием Айзеншписом.

Юрий Белишкин признался, что на момент трагической гибели Цоя он с ним уже не общался, но его до сих пор мучает вопрос: "Погиб ли Цой, если бы не перешел к Айзеншпису?"

"Я не считаю, что смерть Виктора произошла по его вине", - сказал Белишкин в интервью изданию "СтарХит". Тем не менее, он признал, что Цой слишком устал от работы со звёздным продюсером.

Если внимательно посмотреть фотографии в 1990 году, то видно - он очень устал. Думаю, если бы он остался жив, то завязал с гастрольной деятельностью.

По словам первого продюсера Виктора Цоя, музыканта изматывали постоянные поездки. Он отдавал на концертах слишком много энергии.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, ему было 28 лет. По официальной версии, певец уснул за рулем, его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". Юрий Айзеншпис умер в 2005 году в возрасте 60 лет от инфаркта. 

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