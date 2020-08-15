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В Минске почтили память погибшего во время протестов

15:21
  • суббота
  • 15 августа 2020

Люди несут цветы

Александр Лукашенко заявил, что внешние силы пытаются устроить в Белоруссии цветную революцию. По его словам, происходящее в республике представляет угрозу для всего Союзного государства.

Тем временем в Минске прощаются с демонстрантом, погибшим во время протестов. Тысячи людей принимают участие в акции памяти. Около станции метро "Пушкинская" образовался стихийный мемориал.

Подробнее о ситуации в Белоруссии – Тимур Абдуллаев (смотрите видео).

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