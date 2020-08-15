В Минске почтили память погибшего во время протестов

Люди несут цветы
Александр Лукашенко заявил, что внешние силы пытаются устроить в Белоруссии цветную революцию. По его словам, происходящее в республике представляет угрозу для всего Союзного государства.
Тем временем в Минске прощаются с демонстрантом, погибшим во время протестов. Тысячи людей принимают участие в акции памяти. Около станции метро "Пушкинская" образовался стихийный мемориал.
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