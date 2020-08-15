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Врачи отправили Михаила Ефремова из больницы домой

14:37
  • суббота
  • 15 августа 2020

Диагноз артиста не называют

Михаила Ефремова выписали из больницы. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист подтвердил, что актёр находится дома.
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"Я с ним ещё не виделся, не знаю, какой был диагноз", - сказал Пашаев в интервью РИА Новости.

На этой неделе Ефремова увезли на скорой с очередного заседания суда по делу о ДТП с его участием. Артисту стало плохо, он не мог передвигаться. Позже журналисты узнали, что он доставлен в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Следующее заседание суда должно пройти 18 августа.

8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в автомобиль "Лада".  Сидевший за рулём курьер из Рязани Сергей Захаров умер через несколько часов в больнице от полученных травм.

Против Ефремова завели уголовное дело, суд отправил его под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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