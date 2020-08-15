Обрушение на шахте в Коми: есть погибшие

На месте работают спасатели

"На шахте "Воргашорская" в Воркуте произошло обрушение ленточного конвейера для транспортировки угля. Погибли четверо шахтёров.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса. Сейчас на шахте работают четыре отделения горноспасателей. О пострадавших не сообщается.

Известно, что обрушившийся конвейер связывал между собой два здания на поверхности шахты "Воргашорская", принадлежащей АО "Воркутауголь".

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