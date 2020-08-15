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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко

14:49
  • суббота
  • 15 августа 2020

Лидеры поговорили по телефону

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, о котором ранее сообщали в Минске. Во время беседы президенты выразили уверенность, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы проблемами в Белоруссии не воспользовались силы, стремящиеся нанести ущерб сотрудничеству двух стран, отметили два лидера.
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

Также Лукашенко и Путин дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств по вопросу возвращения в Россию задержанных в Белоруссии граждан и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Известно, что разговор состоялся по инициативе Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, на них одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. На улицах Минска начались протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон.

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