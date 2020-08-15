США озвучили официальную позицию по поводу событий в Белоруссии

С заявлением выступил Майк Помпео

Спустя почти неделю после президентских выборов в Белоруссии США озвучили официальную позицию по поводу происходящего в стране. В Вашингтоне уверены, что выборы в Белоруссии не были честными, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня мы обсуждали общую цель - это поддержка белорусского народа в их стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять свое право на выбор", - сказал глава американской дипломатии на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них с большим отрывом от конкурентов (80% голосов) победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один протестующий погиб.

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