ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США озвучили официальную позицию по поводу событий в Белоруссии

16:48
  • суббота
  • 15 августа 2020

С заявлением выступил Майк Помпео

Спустя почти неделю после президентских выборов в Белоруссии США озвучили официальную позицию по поводу происходящего в стране. В Вашингтоне уверены, что выборы в Белоруссии не были честными, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Запад готовит санкции против Белоруссии

"Сегодня мы обсуждали общую цель - это поддержка белорусского народа в их стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять свое право на выбор", - сказал глава американской дипломатии на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, на них с большим отрывом от конкурентов (80% голосов) победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один протестующий погиб.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Акция памяти по погибшему во время беспорядков в Минске
Акция памяти по погибшему во время беспорядков в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.