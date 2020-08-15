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Японцы раздули скандал из-за пятирублёвой монеты

16:58
  • суббота
  • 15 августа 2020

Им не понравился изображённый на ней памятник

Выпущенная Центробанком России монета номиналом пять рублей наделала шума в Японии. Нанесенное на реверсе изображение очень не понравилось жителям Страны восходящего Солнца. Там изображена стела в  Петропавловске-Камчатском в память об освободителях Курил.
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Читатели японского издания Hokkaido Shimbun возмутились и стали писать комментарии к новости о появлении новой монеты. России нельзя позволять выпускать такие монеты, а японскому правительству следует дать адекватный ответ, констатировали подписчики. Они также высказали мнение, что этот жест России – демонстрация её нежелания решать территориальный спор о Курильских островах.

Напомним, что тема возможной передачи Курильских островов Японии в России закрыта. Согласно поправкам в Конституцию, принятым на всенародном голосовании, отчуждение территорий нашей страны в пользу других государств невозможно.

 

 

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