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Лукашенко предостерёг от угроз силовикам и их семьям

17:24
  • суббота
  • 15 августа 2020

Военные ответят на провокации

Александр Лукашенко заявил об угрозах в адрес семей белорусских силовиков. Президент предостерёг граждан от таких действий.
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"Вот я просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнём! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве", - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии ранее переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в стране, сложившаяся после президентских выборов 9 августа. Президенты выразили уверенность, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы.

До этого Лукашенко на совещании в Минске отметил, что протесты в стране развиваются по схемам и принципам цветных революций. Он также указал на элементы внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. 

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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