После трёх дней в больнице Ефремов готов явиться в суд 18 августа

Артиста выписали домой

Михаил Ефремов примет участие в очередном заседании суда Москвы, если ему позволит здоровье, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде", - сказал юрист в интервью ТАСС.

Защитник отметил, что пока не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту. Ранее Пашаев сообщил, что Михаила Ефремова выписали из больницы и он находится дома.

11 августа Михаила Ефремова увезли на скорой с очередного заседания суда по делу о ДТП с его участием. Артисту стало плохо, он не мог передвигаться.

8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в автомобиль "Лада". Сидевший за рулём курьер из Рязани Сергей Захаров умер через несколько часов в больнице от полученных травм.

Против Ефремова завели уголовное дело, суд отправил его под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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