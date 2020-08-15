Украинцы разбрасывают листовки с воздушных шаров на границе с Крымом

Акция не удалась

Украинцы устроили очередную провокацию на границе с Крымом. Группа активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым - это Украина".

В Крыму назвали этот спектакль дешёвой и бесполезной провокацией. Такую оценку дал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

"В измученной гражданской войной стране полным-полно внутренних проблем, но вместо того, чтобы сообща их решать, мы видим проявление со стороны националистов очередной неадекватной выходки", - сказал Чегринец в интервью РИА Новости. По его словам, флаг упал на взлёте.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство граждан республики проголосовало за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, в России этот вопрос считают навсегда закрытым.

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