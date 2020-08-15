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Собянин рассказал о развитии бесплатного Wi-Fi в Москве

19:13
  • суббота
  • 15 августа 2020

Где в столице можно подключиться к интернету

Сергей Собянин рассказал о расширении сети бесплатного Wi-Fi в Москве. Подключиться к интернету можно практически везде – на улицах, в парках и учреждениях культуры.
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"В столице уже больше 19 300 точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Порядка трех тысяч - на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК, почти четыре тысячи - в учреждениях культуры и больше 11 тысяч - в студенческих общежитиях", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Недавно город в два раза увеличил пропускную способность Wi-Fi в общежитиях 23 вузов, отметил Собянин.

Напомним, что Москва занимает одно из первых мест в мире по развитию сети бесплатного Wi-Fi. Интернет доступен в общественном транспорте, на улицах, в кафе и ресторанах, развлекательных и торговых центрах.

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