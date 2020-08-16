В Москве выросло число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 1045 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 045 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 197 143.

Между тем в Москве выросло число заболеваний гриппом, ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Обращаясь к москвичам, он призвал их как можно раньше сделать прививку от гриппа.

По данным на 15 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 251 686 пациентам, умерли с начала пандемии 4 645 человек. В России больных зарегистрировано боле 917 тысяч, в мире 21,4 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 770 тысяч человек.

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