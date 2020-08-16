770 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире

Заболевших уже больше 21 миллиона

От коронавируса в мире умерли 771 111 человек. Накануне, 15 августа общее число инфицированных перешагнуло психологическую отметку в 21 миллион. По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 5,2 миллиона человек, там же и больше всего зарегистрированных смертей - 169 тысяч.

На втором месте находится Бразилия, там с начала пандемии выявлено 3,3 миллиона заболевших и 107 тысяч погибших, третью строчку занимает Индия с 2,5 миллиона больных, там умерли 49 тысяч человек. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 900 тысяч заболевших, но по числу умерших наша страна далеко не в лидерах - от коронавируса в России скончались 15 617 человек .

Меньше всего больных зарегистрировано в Ватикане (12 человек), Сент-Китс и Невисе (17 больных) и Западной Сахаре (10 заболевших).

Напомним, что рубеж в 18 миллионов заболевших был пройден в мире менее двух недель назад – 3 августа, 19 миллионов заболевших зарегистрировано спустя всего четыре дня – 7 августа, планку в 20 миллионов мир преодолел 11 августа, а 15 августа насчитывалось уже более 21 миллиона.

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