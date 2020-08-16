ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

770 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире

11:02
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Заболевших уже больше 21 миллиона

От коронавируса в мире умерли 771 111 человек. Накануне, 15 августа общее число инфицированных перешагнуло психологическую отметку в 21 миллион.  По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 5,2 миллиона человек, там же и больше всего зарегистрированных смертей - 169 тысяч.
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 21 миллиона

На втором месте находится Бразилия, там с начала пандемии выявлено 3,3 миллиона заболевших и 107 тысяч погибших, третью строчку занимает Индия с 2,5 миллиона больных, там умерли 49 тысяч человек. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено чуть более 900 тысяч заболевших, но по числу умерших наша страна далеко не в лидерах - от коронавируса в России скончались 15 617 человек .

Меньше всего больных зарегистрировано в Ватикане (12 человек), Сент-Китс и Невисе (17 больных) и Западной Сахаре (10 заболевших).

Напомним, что рубеж в 18 миллионов заболевших был пройден в мире менее двух недель назад – 3 августа, 19 миллионов заболевших зарегистрировано спустя всего четыре дня – 7 августа, планку в 20 миллионов мир преодолел 11 августа, а 15 августа насчитывалось уже более 21 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.