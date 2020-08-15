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Су-27 вынудил американский самолёт изменить курс над Чёрным морем

19:53
  • суббота
  • 15 августа 2020

Официальное сообщение российских военных

Над Чёрным морем российский самолёт вылетел на перехват американского Aries, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Су-27 перехватил два самолета США над Черным морем

Как объяснили военные, Су-27 был поднят в воздух для контроля за полётом разведчика ВВС США. Он приближался к российским границам.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США", - говорится в сообщении Центра.

После этого манёвра американский самолёт развернулся и сменил курс.

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