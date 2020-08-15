Су-27 вынудил американский самолёт изменить курс над Чёрным морем

Официальное сообщение российских военных
Над Чёрным морем российский самолёт вылетел на перехват американского Aries, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Как объяснили военные, Су-27 был поднят в воздух для контроля за полётом разведчика ВВС США. Он приближался к российским границам.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США", - говорится в сообщении Центра.
После этого манёвра американский самолёт развернулся и сменил курс.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"