Лукашенко договорился с Путиным о помощи России по обеспечению безопасности Белоруссии

Об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров

Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о том, что Россия окажет необходимую помощь по обеспечению безопасности страны. Эти слова белорусского лидера приводит государственное агентство БелТа.

Лукашенко обеспокоен развёртыванием дополнительного военного контингента НАТО на территории Литвы и Польши. Там сейчас Альянс проводит масштабные учения.

"Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил белорусский лидер.

"Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. <…> Сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящён в то, что происходит", - заявил Лукашенко.

Напомним, что 15 августа по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Обсуждалась ситуация в стране, сложившаяся после президентских выборов 9 августа. Президенты выразили уверенность, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы.

Ранее Александр Лукашенко заявил об угрозах в адрес белорусских силовиков и их семей. Президент предостерёг сограждан от таких действий. "Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве", - сказал глава Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты выборов, в Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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