Освобождённые россияне рассказали о жёстком задержании в Белоруссии

14 августа они вернулись на родину

Задержание 33 россиян в Белоруссии проходило жёстко, а в СИЗО к ним относились достаточно сурово. Об этом освобождённые два дня назад и вернувшиеся на родину сотрудники частного охранного предприятия рассказали журналисту ВГТРК.

Россияне подтвердили ранее озвученные "Комсомольской правдой" подробности их вербовки: журналисты издания узнали, что вся история с россиянами – дело рук украинских спецслужб. Таким образом СБУ пыталась испортить отношения России и Белоруссии прямо перед президентскими выборами 9 августа, а затем добиться выдачи россиян на Украину.

Объявление о наборе сотрудников для охраны нефтяных объектов заграницей россияне увидели на "Авито". "Организатор" отправки россиян рекрутировал в свою группу 180 человек с боевым опытом за плечами. После успешных переговоров группа из 33 человек прибыла в Белоруссию, откуда должна была лететь в другие страны.

Но в день отлёта в Турцию кураторы охранников связались с ними и сообщили, что у них не получается состыковать рейсы Минск-Стамбул-Гавана-Каракас. Россияне получили новые авиабилеты и поселились в санаторий "Белорусочка" под Минском.

Через несколько дней ночью в их номера ворвались сотрудники спецслужб Белоруссии и задержали. "Все спали. Вдруг грохот – двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову", - рассказал сотрудник охранного агентства.

В СИЗО к россиянам относились сурово. Власти обвинили их в подготовке к массовым протестам во время выборов, поэтому снисхождения к ним не было. Сами же россияне даже не знали, что в Белоруссии предстоит важное голосование. "О том, что там выборы, мы узнали по приезду. Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", - сказал один один задержанных.

14 августа россиян собрали в комнате. Представители белорусских властей сообщили им, что они разобрались в ситуации и объявили об освобождении.

Напомним, что 29 июля белорусские спецслужбы задержали в санатории под Минском 33 россиян. Минск поспешил обвинить их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа.

6 августа на сайте kp.ru ("Комсомольской правды") было опубликовано большое расследование, согласно которому отправку и задержание россиян в Белоруссии спланировали украинские спецслужбы. Киев запросил выдачу части россиян, по заверениям украинской стороны, они воевали в Донбассе.

14 августа 32 из 33 задержанных граждан отпустили. Они вернулись на родину. В Минске остался один член группы, так как у него паспорт гражданина Белоруссии. Накануне, 15 августа тему освобождения россиян обсуждали по телефону президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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