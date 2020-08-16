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Мишустин подготовит доклад Путину по результатам своей поездки на Дальний Восток

11:51
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Президент узнает обо всех инициативах жителей региона

Обо всех инициативах жителей Дальневосточного федерального округа  Михаил Мишустин доложит Владимиру Путину. Об этом глава кабмина  заявил журналистам в Петропавловске-Камчатском.
Мишустин недоволен ценами на электроэнергию на Дальнем Востоке

Рабочая поездка Мишустина по Дальнему Востоку продлится около недели. Председатель правительства уже посетил Анадырь, а 17 августа будет в Благовещенске. Сопровождают премьера федеральные министры, сообщает "ТВ Центр".

В общении с прессой Михаил Мишустин напомнил: ранее президент назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики России.

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