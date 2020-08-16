Мишустин подготовит доклад Путину по результатам своей поездки на Дальний Восток

Президент узнает обо всех инициативах жителей региона

Обо всех инициативах жителей Дальневосточного федерального округа Михаил Мишустин доложит Владимиру Путину. Об этом глава кабмина заявил журналистам в Петропавловске-Камчатском.

Рабочая поездка Мишустина по Дальнему Востоку продлится около недели. Председатель правительства уже посетил Анадырь, а 17 августа будет в Благовещенске. Сопровождают премьера федеральные министры, сообщает "ТВ Центр".

В общении с прессой Михаил Мишустин напомнил: ранее президент назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики России.

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