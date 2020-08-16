Трамп задумался о помиловании Сноудена

Для этого он должен вернуться в США

Дональд Трамп внезапно сменили гнев на милость. Власти США задумались о судьбе бывшего сотрудника АНБ, разоблачителя Эдварда Сноудена. О том, что предъявленные ему обвинения могут быть слишком суровы, заявил Дональд Трамп. Но в отношении других неугодных американский президент по-прежнему непреклонен.

Новые выпады прозвучали в адрес Китая. Под маховик торговой войны может попасть ещё один бизнес-гигант - корпорация Alibaba, одна из крупнейших в мире компаний по электронной коммерции и цифровым платежам, сообщает "ТВ Центр".

Успехам китайского бизнеса раньше Трамп радовался, он даже называл основателя корпорации Джека Ма великим предпринимаем. Но два дня назд глава Белого дома подписал указ, который обязывает китайских бизнесменов продать американский сегмент сервиса TikTok одной из корпораций США и уничтожить личные данные американских пользователей, которые, якобы, социальная сеть тайно передавала китайскому правительству. Доказательств этому нет, но призрачная угроза вмешательства во внутренние дела Штатов и в частности в предстоящие выборы на руку нынешней администрации Белого дома.

Президент пожаловался журналистам, что многие страны мечтают увидеть на его месте Джо Байдена. В своём противостоянии с демократами Трамп готов занять противоположную позицию в любом вопросе. Вот и на скандал с Эдвардом Сноуденом, разгоревшийся в годы президентства Барака Обамы, нынешний глава государева сморит с другого ракурса. Трамп дал понять ,что может даже помиловать Сноудена, живущего сейчас в России.

Эдвард Сноуден в 2013 году рассказал всему миру о тайной слежке спецслужб США за гражданами и прослушке телефонов мировых лидеров. В США ему предъявлены обвинения в шпионаже. Трамп пообещал подумать о помиловании. Но учитывая непостоянство американского лидера, ожидать возвращения на родину беглому сотруднику ЦРУ не приходится.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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