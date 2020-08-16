Российские спасатели вернулись из разрушенного Бейрута

Они помогали искать погребённых под завалами

Группировка российских спасателей в полном составе вернулась из Ливана. Они участвовали в ликвидации последствий взрыва в Бейруте.

За 10 дней работ сотрудники МЧС обследовали более 30 километров территорий, разбирали завалы, принимали самое активное участие в поисковых операциях. Также развернули аэромобильный госпиталь. Медицинскую помощь получили около 600 пострадавших, в том числе, 70 детей, сообщает "ТВ Центр".

4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. На воздух взлетел склад с аммиачной селитрой. Погибли более 150 человек, ранены около трёх тысяч. Взрыв разрушил несколько кварталов ливанской столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"