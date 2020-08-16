Собянин назвал дату начала вакцинации от гриппа в Москве

В столице планируют привить 7 миллионов человек

Вакцинация от гриппа начнётся в Москве 1 сентября, сообщил мэр Сергей Собянин. По его информации, в прошлом году в столице сделали прививку около семи миллионов человек. Это помогло москвичам лучше перенести начало пандемии коронавируса.

"В этом году этот объём как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что всё равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, сейчас ситуация по коронавирусу в столице стабильная, несмотря на отмену практически всех ограничений. Сергей Собянин напомнил москвичам о необходимости соблюдения санитарных требований в транспорте, на предприятиях и в общественных местах.

По данным на 15 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 251 686 пациентам, умерли с начала пандемии 4 645 человек. В России больных зарегистрировано боле 917 тысяч, в мире 21,4 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 767 тысяч человек.

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