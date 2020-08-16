ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин назвал дату начала вакцинации от гриппа в Москве

10:26
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

В столице планируют привить 7 миллионов человек

Вакцинация от гриппа начнётся в Москве 1 сентября, сообщил мэр Сергей Собянин. По его информации, в прошлом году в столице сделали прививку около семи миллионов человек. Это помогло москвичам лучше перенести начало пандемии коронавируса.
В Москве выросло число случаев заболевания ОРВИ, гриппом и пневмонией

"В этом году этот объём как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что всё равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, сейчас ситуация по коронавирусу в столице стабильная, несмотря на отмену практически всех ограничений. Сергей Собянин напомнил москвичам о необходимости соблюдения санитарных требований в транспорте, на предприятиях и в общественных местах.

По данным на 15 августа, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 251 686 пациентам, умерли с начала пандемии 4 645 человек. В России больных зарегистрировано боле 917 тысяч, в мире 21,4 миллиона человек инфицированы коронавирусом, умерло более 767 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.