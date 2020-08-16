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Государство возьмёт на контроль вакцинацию от коронавируса

12:09
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Распределять препарат будут госструктуры

Распределение вакцины от коронавируса в России будут контролировать исключительно государственные структуры. "Спутник V" включён в перечень лекарств, которые распределят по регионам на федеральном уровне. Это поможет избежать дефицита при повышенном спросе на препарат.
В России началось массовое производство вакцины от коронавируса

Также под госконтролем будет вестись распределение препаратов для профилактики и лечения коронавируса. В список вошли дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

На этой неделе Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат создали в Центре имени Гамалеи. Через полтора месяца начнётся его активное использование. Первыми вакцинируют медиков и педагогов, затем – всех желающих. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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