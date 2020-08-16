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"За Батьку!": Сторонники Лукашенко собрались в центре Минска

13:06
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Там проходит митинг в поддержку Лукашенко

На площади Независимости в центре Минска собрались более двух тысяч сторонников Александра Лукашенко. Там проходит митинг в его поддержку. Люди скандируют "За Батьку!"
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Площадка перед Домом правительства огорожена. Люди продолжают приходить большими группами с разных сторон проспекта Независимости, сообщает РИА Новости.

В другой части города собираются протестующие, не согласные с результатами выборов 9 августа, победу на которых одержал действующий президент Александр Лукашенко. Неделю назад в Белоруссии вспыхнули протесты оппозиции, которая отказалась признавать результаты голосования. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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