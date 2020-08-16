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Загнанный в угол Порошенко готовит государственный переворот

17:12
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Об этом сообщил депутат Рады

Экс-президент Украины Пётр Порошенко готовит государственный переворот в стране. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.
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"Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", - приводит слова парламентария издание NewsOne.

Кива обнародовал план Порошенко - захватить несколько административных зданий в Киеве и потребовать проведения досрочных президентских и парламентских выборов. "Уже в конце месяца мы можем столкнуться с ситуацией, которая окончательно уничтожит нашу страну как независимое государство", - полагает депутат. Источники информации он не привёл.

Напомним, что Порошенко фигурирует в разных статусах в более чем 15 уголовных делах, возбуждённых после его ухода с поста президента. Не исключено, что попытка государственного переворота - способ, выбранный Порошенко с целью уйти от ответственности. 

День независимости Украины отмечается 24 августа.

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