Внук Назарбаева умер в Лондоне от остановки сердца

Ему было 29 лет

В ночь на 16 августа в Лондоне скончался внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Как сообщает издание zakon.kz, предварительная причина смерти - остановка сердца.

Айсултану Назарбаеву было 29 лет. Он сын Дариги Назарбаевой, старшей дочери Нурсултана Назарбаева. В 2019-20 годах она возглавляла республиканский Сенат. У неё ещё двое детей – сын Нурали Алиев и дочь Венера Назарбаева.

В 2019 году Айсултан был приговорён к условному сроку за нападение на полицейского в Лондон. В феврале запросил у Великобритании политического убежища. СМИ сообщали о его пристрастии к наркотикам.

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