Папа Римский обратился к белорусам

Он пожелал им мира

Папа Римский Франциск обратился к народу Белоруссии. Он призвал к соблюдению прав человека и отказу от насилия.

Я молюсь за благополучие граждан республики, сказал Франциск. "Я с вниманием слежу за развитием ситуации после выборов в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насильственных действий и уважению юстиции и права", - заявил понтифик. В завершении речи он пожелал мира белорусскому народу.

У Папы Римского и Александра Лукашенко сложились тёплые отношения. Президент Белоруссии был несколько раз в Ватикане. В своё время Минск выступал с инициативой стать страной-посредницей для проведения новой встречи Папы Римского и патриарха Московского и всея Руси.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным властей, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты голосования. В Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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