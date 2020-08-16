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Галкин рассказал о воспитании детей после смерти Пугачёвой

17:45
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Такой вариант развития событий вполне возможен

Максим Галкин обсудил с Аллой Пугачёвой, как будет воспитывать детей после её смерти. Каждый человек думает, что будет с родными и близкими после его ухода. Звёзды шоу-бизнеса – не исключение.
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Юморист признался, что чувствует большую ответственность из-за разницы в возрасте с женой. О том, что Максим младше своей супруги больше чем на четверть века, знают все. Но в кругу друзей звёздной семьи никто не будет поднимать эту тему, но Галкину всё-таки пришлось публично высказаться на этот счёт.

Произошло это во время встречи с популярной ведущей YouTube-шоу "А поговорить?" Ириной Шихман. Она единственная не постеснялась задать родителям Лизы и Гарри вопрос – а, что собственно, будет делать молодой папа после смерти мамы?

"Я чувствую ответственность за семью и детей. Даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий", - недвусмысленно ответил Максим. Дальше на эту тему он распространяться не стал, но очевидно, что юморист готов к самостоятельному воспитанию детей.

Алла Пугачёва и Максим Галкин стали мужем и женой в 2011 году. Для юмориста это первый брак, для Примадонны – пятый официальный. В сентябре 2013 года суррогатная мать родила Галкину и Пугачёвой двойняшек – Гарри и Лизу.

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