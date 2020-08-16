Елена Летучая после карантина похвасталась отдыхом на курорте для миллионеров

Теледива отдыхает в Танзании

Елена Летучая похвасталась отдыхом в Танзании. Известная телеведущая отправилась на курорт, который мало кто из россиян может себе позволить из-за очень высоких цен на гостиницы и сервис.

Сразу же после того, как Россия возобновила авиасообщение с Танзанией (это произошло 1 августа), Летучая отправилась в африканскую страну, отдых в которой не может себе позволить подавляющее большинство россиян. Билет из Москвы в Танзанию стоит более 150 тысяч рублей.

Вместе с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым телезвезда остановилась в пятизвёздочном отеле Zuri Zanzibar, двухместный номер в котором стоит около 36 тысяч рублей. И конечно, Летучая не смогла держать в тайне свои передвижения по миру: в Instagram появились красочные фотографии.

Подписчики оценили снимки и пожелали паре семейного счастья. "Приятно наблюдать за вашей парой. Умные, красивые, позитивные люди. Счастья Вам везде и во всем всегда", - пишет tatyanapolyakova100.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"