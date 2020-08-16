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Умер Николай Губенко

13:56
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Ему было 78 лет

В возрасте 78 лет умер актёр, режиссёр и политик Николай Губенко. В 1992 году он основал и возглавил театр "Содружество актёров Таганки".

Губенко – последний министр культуры СССР, он занимал этот пост с 1989 по 1991 год. Избирался в Госдуму, с 2009 года был заместителем председателя Московской городской думы.

"Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье... Светлая память", - написал у себя в Twitter спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Широкому зрителю Губенко известен по своим ролям в фильмах "Застава Ильича", "Они сражались за Родину", "Подранки". У Губенко было также много театральных ролей, он написал сценарии к нескольким фильмам, пробовал себя в режиссёрской работе.

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