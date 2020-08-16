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Памяти Николая Губенко

15:22
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Режиссёр умер в возрасте 78 лет

Скончался народный артист РСФСР, депутат и вице-спикер Московской городской думы Николай Губенко. Завтра ему должно было исполниться 79 лет.
Умер Николай Губенко

Он родился в 1941 году в катакомбах Одессы, во время бомбёжки. Воспитывался в детском доме. Затем - учился в суворовском училище. Тогда же начал играть в театральном кружке. А сразу после поступил в студию при Доме актёра.

Карьеру начал в местном театре юного зрителя. Вскоре переехал в Москву, учился во ВГИКе.

Окончил сначала актёрский, а затем и режиссерский факультеты. Молодого артиста приняли в труппу театра на Таганке. Позже он станет его главным режиссером. В кино Николай Губенко дебютировал в 1964 году в фильме "Застава Ильича".

А всенародную известность получил благодаря ролям в "Дворянском гнезде" и "Они сражались за Родину". Николай Губенко был последним министром культуры Советского Союза. Избирался депутатом Госдумы. Затем работал в Мосгордуме. Несколько сроков занимал должность вице-спикера.

Дата и место прощания станут известны позднее. Соболезнования семье Николая Губенко выразил мэр Сергей Собянин.

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Николай Губенко
Николай Губенко
Николай Губенко
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