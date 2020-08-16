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Лукашенко вышел к народу

14:54
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

В центре Минска проходит митинг сторонников президента

На площади Независимости в Минске проходит демонстрация сторонников Александра Лукашенко. Перед собравшимися выступил глава государства. В центре белорусской столицы собрались несколько тысяч человек.
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Девиз митинга "Не дадим развалить страну". Безопасность обеспечивают усиленные наряды милиции. Площадь оцеплена, движение транспорта ограничено. Закрыта ближайшая станция метро, сообщает "ТВ Центр".

Президент обратился к народу и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. "Я позвал вас сюда, не для того чтобы вы меня защитили. Вы впервые за четверть века смогли защитить свою страну, независимость", - сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты выборов, в Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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