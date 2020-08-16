Лукашенко вышел к народу

В центре Минска проходит митинг сторонников президента

На площади Независимости в Минске проходит демонстрация сторонников Александра Лукашенко. Перед собравшимися выступил глава государства. В центре белорусской столицы собрались несколько тысяч человек.

Девиз митинга "Не дадим развалить страну". Безопасность обеспечивают усиленные наряды милиции. Площадь оцеплена, движение транспорта ограничено. Закрыта ближайшая станция метро, сообщает "ТВ Центр".

Президент обратился к народу и поблагодарил всех неравнодушных за поддержку. "Я позвал вас сюда, не для того чтобы вы меня защитили. Вы впервые за четверть века смогли защитить свою страну, независимость", - сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции отказались признавать результаты выборов, в Минске и других городах страны вспыхнули протесты. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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