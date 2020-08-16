На форуме "Таврида" проходит литературная неделя

Участвуют известные писатели

Молодые поэты, писатели и журналисты со всей страны собрались в Крыму. На форуме "Таврида" проходит неделя творческой антишколы "Литературы и медиа".

В программе - мастер-классы и дискуссии. Выступают известные авторы, руководители крупных издательств, главные редакторы ведущих СМИ. Приехали и зарубежные эксперты.

Форум - это не только возможность получить новые знания и завести знакомства. Для многих участников - это и путёвка в жизнь. Авторы трёх лучших книг смогут издать свои работы. А журналистов ждут стажировки, сообщает "ТВ Центр".

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