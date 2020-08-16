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Трамп запросил срочную встречу с Путиным перед выборами 3 ноября

16:32
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Президент хочет обсудить важную проблему

Дональд Трамп хотел бы встретиться с Владимиром Путиным до президентских выборов в США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои неназванные  источники. Встреча нужна главе Белого дома для того, чтобы обсудить контроль над вооружениями.
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В администрации Трампа рассматривали несколько вариантов мест и дат проведения такой встречи, в том числе в сентябре в Нью-Йорке. Белый дом хочет, чтобы главы двух крупнейших ядерных держав мира договорились бы о дальнейших переговорах по продлению договора СНВ-3.

Ранее сообщалось, что 16-18 августа в Вене пройдёт очередной раунд переговоров по этому и другим вопросам стратегической стабильности на дипломатическом уровне.

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