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В НАТО открестились от переброски войск к границам Белоруссии

16:49
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Альянс отреагировал на заявления президента Лукашенко

НАТО не наращивает присутствие в Восточной Европе, заявили в Альянсе. Там опровергли звучащие в Минске заявления о том, что войска НАТО стягиваются к белорусским границам.
НАТО стягивает армию к границам России

"Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", - заявила официальный представитель блока Оана Лунгеску. По её словам, НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал белорусским властям на необходимость уважать право людей на мирный протест.

16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников заявил, что страны Запада наращивают военную мощь на границах страны.

9 августа Белоруссия выбирала президента, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результатов выборов в Белоруссии вспыхнули протесты оппозиции, которая отказалась признавать поражение своих кандидатов. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

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