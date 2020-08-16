Противники Лукашенко настаивают на проведении новых выборов

Власти против такого развития событий

Участники митинга оппозиции в Минске поддержали требование члена объединенного штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой об отставке действующего главы государства. Оппозиция требует от властей провести повторные выборы.

"Наше главное требование - бывший президент должен подать в отставку. Мы полностью поддерживаем основной пункт в программе Светланы Тихановской - проведение новых честных выборов", - сказала Колесникова.

Ранее экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая также потребовала проведения новых выборов. "Стране нужны повторные выборы! Народ имеет право!", - написала Канопацкая у себя в Facebook.

16 августа в Минске прошла многотысячная акция в поддержку победившего на выборах 9 августа Александра Лукашенко. Президент поблагодарил всех пришедших и заявил, что готов встать перед ними на колени.

Позже в столице Белоруссии началась акция оппозиции. По оценкам местных СМИ, в ней участвуют до 200 тысяч человек. Люди колонной прошли от стелы "Минск – город-герой" до площади Независимости.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Победу Александра Лукашенко оспаривает оппозиция, которая в течение недели выходит на акции протеста. Во время столкновений протестующих с силовиками есть пострадавшие с обеих сторон, один демонстрант погиб.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"