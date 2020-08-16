У США иссяк запас новых санкций против России

Ограничительные меры показали свою неэффективность

В Белом доме иссяк запас антироссийских санкций. Там заявили, что в нашей стране почти не осталось целей для введения новых ограничительных мер.

Как сказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, "мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции".

Американский чиновник в эфире телекомпании NBC снова намекнул на то, что Россия вмешивается в американские выборы. "Мы против любого иностранного субъекта, пытающегося вмешаться в наши выборы. Будь то коммунистический Китай, будь то Россия или Иран", - сказал О'Брайен.

Мы направили всем этим странам очень мощные сигналы. Мы направили противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, мы ввели санкции против "Роснефти", мы приложили все усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2".

Помощник президента похвастался, что всё это было сделано во время правления Дональда Трампа.

США и Европейский союз начали вводить санкции после событий на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма с Россией. Санкционная политика Запада позволила России развить собственное производство и наладить выпуск продукции, которая стал конкурентоспособной во всём мире.

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