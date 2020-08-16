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Зеленского возмутило освобождение задержанных в Белоруссии россиян

19:18
  • воскресенье
  • 16 августа 2020

Президент разочаровался в отношениях с Минском

Владимир Зеленский крайне нервно отреагировал на действия руководства Белоруссии. 14 августа Минск отпустил задержанных ранее россиян, которых в Белоруссии поспешили обвинить в организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов 9 августа.
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"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит", - говорится в заявлении офиса Зеленского.

29 июля белорусские спецслужбы задержали в окрестностях Минска группу из 33 россиян. Власти обвинили их в попытке дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами 9 августа.

6 августа "Комсомольская правда" опубликовала большое расследование, согласно которому отправку и задержание россиян в Белоруссии спланировали украинские спецслужбы.

14 августа 32 из 33 задержанных граждан отпустили. Они вернулись на родину. В Минске остался один член группы, так как у него паспорт гражданина Белоруссии. Накануне, 15 августа тему освобождения россиян обсуждали по телефону президенты России и Белоруссии.

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