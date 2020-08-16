Ефремов после инсульта не сможет приехать в суд

Адвокат озвучил диагноз артиста

Состояние здоровья Михаила Ефремова не позволит ему участвовать в судебном заседании 17 августа по своей жалобе на домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам юриста, в медицинских документах артиста Ефремова значится диагноз "инсульт". "Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела", - сказал защитник в интервью ТАСС.

Накануне, 15 августа Пашаев говорил, что не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту. Два дня назад Ефремова выписали из больницы домой. В начале недели артисту стало плохо в суде и его увезли в Боткинскую больницу.

8 июня Михаил Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в автомобиль "Лада". Сидевший за рулём курьер из Рязани Сергей Захаров умер через несколько часов в больнице от полученных травм.

Против Ефремова завели уголовное дело, суд отправил его под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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