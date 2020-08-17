Природные пожары тушат в Иркутской области и Красноярском крае (видео)

Ситуацию осложняет жаркая погода

Площадь природных пожаров в Якутии сократилась в 10 раз. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

Всего на территории России сейчас идет активное тушение 110 очагов возгораний. По-прежнему сложная обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае площадь, пройденная огнем, увеличилась на 2 тысячи гектаров, и сейчас достигла почти 13 тысяч. Тушение осложняет жаркая погода, передает "ТВ Центр".

Работы по ликвидации лесных пожаров продолжаются и в Иркутской области. Всего в борьбе с огнем задействованы около 2 с половиной тысяч человек, 300 единиц техники и десятки самолетов и вертолетов. Часть из них ведут мониторинг обстановки. Режим ЧС действует на всей территории Томской области и Якутии.

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