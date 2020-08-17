"Кладбище кораблей": Мишустин оценил рыбный терминал в Магадане

Инфраструктура предприятия изношена

Премьер Михаил Мишустин в понедельник в Магадане в рамках рабочей поездки по дальневосточным регионам. Председатель правительства осмотрел рыбный терминал морского порта, передает "ТВ Центр".

Он срочно требует реконструкции - инфраструктура изношена более чем на две трети. А ведь это главный объект рыбопромышленной отрасли Магадана. В итоге решили, что в первую очередь проведут инвентаризацию. Затем рассмотрят вопрос о передаче терминала из федерального ведения - в региональное.

"Ну грустно, вот смотрим красота какая вокруг - ну это разве на порт похоже? Это на кладбище кораблей (похоже)", - заявил премьер.

Также Михаил Мушустин побывал в областном онкологическом диспансере и пообщался с врачами. Премьер поблагодарил их за спасение людей в период пандемии и сообщил, что правительство выступит с предложением продлить федеральные стимулирующие выплаты медикам и после сентября. Речь о надбавках, которые получают те, кто работает с больными Ковид-19.

Подводя итоги, Мишустин попросил губернатора Сергея Носова рассказать в целом о ситуации в регионе. Глава Магаданской области сообщил, что по результатам первого полугодия рост индекса промышленного производства сейчас даже опередил запланированные показатели. А ситуация в экономике региона стабильная.

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