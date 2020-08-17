"Нас хотят одеть в лапти": как прошли воскресные митинги в Белоруссии

Свое отношение к протестам высказали и в Европе

Митинг в поддержку властей и акция протеста. Накануне в Минске прошли два многотысячных мероприятия. На одном собрались сторонники Александра Лукашенко, на другом - его оппоненты. Акцию в поддержку президента, по официальным данным, посетили 65 тысяч человек. Обращаясь к собравшимся, Лукашенко отверг возможность проведения повторных выборов, как и введения в страну войск НАТО. Митинг оппозиции собрал не менее сотни тысяч.

Этот митинг на площади Независимости в Минске собирается ради поддержки действующего президента. По оценке МВД, сюда приходят около 65 тысяч человек, пресса сообщает о 70 тысячах. Перед людьми выступает сам Александр Лукашенко.

"Приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!" – заявил Лукашенко.

Белорусский президент выступает эмоционально, передает "ТВ Центр". Он призывает людей не поддаваться на провокации и защитить государство. Например, Лукашенко заявляет, что НАТОвские войска лязгают гусеницами у белорусских границ. Это ещё одна угроза независимости страны.

"Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам предлагают новые правительства. Его создали за рубежом — целых два. Не могут разобраться, кто будет нами руководить. Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой, неужели вы этого не видите? Если кто-то этого хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства", - отметил Лукашенко.

Немалую часть своей речи Лукашенко посвящает тому, что сделано за время его президентства. Люди на митинге эти заслуги признают.

Среди участников митинга был и глава белорусского МВД Юрий Караев, он ещё раз напомнил, что в беспорядках пострадали более 100 силовиков. "Они используют всю ситуацию, чтобы этот бардак начался. Мы сюда вышли не на праздник. В первую очередь, мне очень жаль этого погибшего. Еще больше этих побитых, они тоже пострадали. А самое большее моих 129 сотрудников", - рассказал Караев.

В это же время в другой части города собирается антиправительственный митинг. По оценкам прессы, на него приходят от 50 до 100 тысяч человек. Люди требуют выпустить абсолютно всех задержанных во время несогласованных акций протеста и не признают итоги выборов.

Подобные радикальные требования активно поощряют в Европе. На этот раз премьер Чехии заявил, что ЕС должен воодушевить белорусов к действиям, подобным "бархатной революции". Да и в НАТО в очередной раз дали понять, что внимательно следят за ситуацией. Обвинения в наращивании контингента в Восточной Европе в альянсе опровергли, в очередной раз заявив, что натовские военные стоят вблизи белорусской границы исключительно ради обороны.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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