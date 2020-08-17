У задержанных в Белоруссии россиян нашли следы побоев

Накануне они рассказали, как стали жертвой провокации

Россияне, которых незадолго до президентских выборов задержали в Белоруссии, дали первое интервью после возвращения на родину. Как оказалось, инцидент в Минске был тщательно спланированной политической провокацией. Готовили её украинские спецслужбы. Они вышли на наших соотечественников и предложили работу за границей: в Сирии, Ливии и Венесуэле. Сейчас они уже вернулись на родину. При этом у четверых из 32 россиян обнаружили следы избиений. Об этом сообщает Газета.ру. У них выявлены переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы.

Звездами интернационального масштаба и участниками международного скандала они стали случайно: искали работу в сфере охраны, но вместо службы под жарким солнцем оказались в застенках КГБ Белоруссии. Их задержали по подозрению в организации беспорядков в республике.

— Сергей Петрович представился куратором и предложил работу по охране нефтяных объектов в Сирии, Ливии и других странах. Подозрение он вызвал, но в общении в дальнейшем он называл такие вещи, которые не мог знать человек со стороны.

Этот самый Сергей Петрович просил увеличить количество сотрудников с 30 человек до 180. Для охраны нефтяных объектов зачем-то непременно требовал наличие боевого опыта. В первую очередь, в Донбассе и Сирии. Дальнейшие события покажут, почему именно эти страны так интересовали организатора поездки, а по факту - провокации. Когда первая группа ничего не подозревающих россиян набралась, поступила информация о том, что таинственный Сергей Петрович скончался и кураторство берет на себя некая Лариса Николаевна Самарина, представитель крупной нефтяной компании, объекты которой предстоит охранять в Венесуэле.

Якобы работающая в Стамбуле Самарина, приобрела россиянам авиабилеты в Каракас с пересадками в Минске и Стамбуле.

— Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск-Стамбул-Гавана-Каракас так, чтобы мы долго не находились в транзитной зоне Турции. Сказала, что закажет новые билеты на 30 число. Она предложила временно убыть в санаторий "Белорусочка" для отдыха.

По словам мужчин, в санатории они купались в озере, поддерживали физическую форму. Оплата проживания и питания поступала вовремя. Одним словом, идеальные отдыхающие. Судя по дальнейшим событиям, весь сценарий был заранее расписан. И правильный образ жизни станет отягчающим обстоятельством. И, как позже выяснится, основанием для задержания.

— К нам было подозрение, что мы не пили, не бегали за женщинами. Видимо, надо было напиться, чтобы не вызывать подозрений.

29 июля в их комнаты вошли без стука. Спецслужбы Белоруссии заподозрили россиян в попытке устроить в республике массовые беспорядки.

— Нам дали бумаги, что мы подозреваемся в подготовке массовых волнений на территории республики Беларусь. Были статьи "Терроризм", "Покушение на государственный строй".

Российским спецслужбам удалось выяснить, что сим-карты, с которых велись переговоры, оказались оформлены на подставных лиц, а договоры о найме, печати и подписи - подделкой. Авиабилеты, которые были присланы путешественникам, покупались на Украине. Такая информация сохранилась в базе данных авиакомпании-перевозчика. Так следы этой запутанной истории привели в Киев. Сотрудники СБУ вышли на российских граждан. Предложили им контракт на охрану нефтяных объектов, но все это оказалось фикцией.

"Целью украинских спецслужб являлся вывод граждан России на территорию Белоруссии и формирование у белорусской стороны мнения о том, что прибыли они для участия в массовых беспорядках в период президентских выборов", - заявил источник в спецслужбах России.

По словам самих россиян, о предвыборной кампании в Белоруссии они даже не знали. Но расчет украинских провокаторов оказался верным. Им удалось запутать белорусские спецслужбы. На выяснение обстоятельств потребовалось несколько недель. В итоге все обвинение с наших сограждан сняли.

— Они нам дали информацию: мы разобрались в ситуации, вы свободные люди. Народ свободно выдохнул, что эти злоключения начинают заканчиваться.

Оценку ситуации готовится дать Следственный комитет России. Но президент Украины, без которой в этой истории явно не обошлось, решил подменить собой правоохранительную систему и международное право. Владимир Зеленский обиделся на Александра Лукашенко за то, что Минск оставил без ответа обращение Киева о выдаче задержанных россиян украинской стороне и вернул их на родину. По мнению Зеленского, это не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией.

Лилия Акиньшина, Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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