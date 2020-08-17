Появилось видео с места страшного ДТП под Хабаровском

Пострадавшие госпитализированы

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли и трое пострадали в аварии под Хабаровском. Как сообщили в ГИБДД, водитель грузовика, двигаясь из города в сторону Комсомольска-на Амуре, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Удар был такой силы, что спасателям пришлось разрезать покореженный кузов, чтобы достать получивших травмы людей. Их госпитализировали. Причины ДТП выясняются, пишут argumenti.ru.

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