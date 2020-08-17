Трамп посоветовал использовать экстракт растения против COVID-19

США лидируют по числу зараженных

В США число жертв коронавируса превысило 170 тысяч. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Калифорнии.

Штаты по-прежнему лидируют и по числу заражённых - уже почти 5 с половиной миллионов человек. Дональд Трамп выписал согражданам новый рецепт и опять непроверенное средство - теперь вместо противомалярийных препаратов президент советует использовать экстракт олеандра, пишет eg.ru.

Осложняется ситуация в Австралии. За сутки там скончались 25 человек - это рекорд с начала пандемии. Больше всего заболевших в штате Виктория - до середины сентября там введён карантин.

В Новой Зеландии из-за вспышки коронавируса на месяц перенесли всеобщие парламентские выборы. А вот испанцы перестали верить в опасность COVID. В Мадриде сотни человек вышли на улицы с требованиями отменить обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Морские круизы возобновила Италия. Первый с начала пандемии лайнер накануне вышел из порта Генуи. На его борту - полторы тысячи человек.

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