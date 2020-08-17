Родителям первоклассников предложили дать отдельный выходной

56% россиян хотят отвести ребенка на первый урок

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс выразила мнение, что у родителей первоклассников должен быть дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября.

Институт провел опрос, согласно которому 56% россиян планируют отвести ребенка на первый урок. 83% респондентов сказали, что ради этого они возьмут отгул или отпуск за свой счет. Многие родители договорились с начальством о том, чтобы 1 сентября выйти на работу позже обычного.

При этом 37% граждан не смогли отпроситься с работы. Одна из причин - снижение доходов в период пандемии. Теперь некоторые граждане не могут позволить себе даже один дополнительный выходной.

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - говорится в письме Анны Маркс, которое она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Маркс добавила, что присутствие родителей на первом уроке хорошо влияет на психологическое состояние ребенка, который впервые оказался в учебной среде.

Ранее сообщалось, что до 1 января следующего года в российских школах запретили проводить массовые мероприятия. Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране.

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