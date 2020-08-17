ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родителям первоклассников предложили дать отдельный выходной

08:25
  • понедельник
  • 17 августа 2020

56% россиян хотят отвести ребенка на первый урок

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс выразила мнение, что у родителей первоклассников должен быть дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. 
В московских школах отменили линейки в новом учебном году

Институт провел опрос, согласно которому 56% россиян планируют отвести ребенка на первый урок. 83% респондентов сказали, что ради этого они возьмут отгул или отпуск за свой счет. Многие родители договорились с начальством о том, чтобы 1 сентября выйти на работу позже обычного. 

При этом 37% граждан не смогли отпроситься с работы. Одна из причин - снижение доходов в период пандемии. Теперь некоторые граждане не могут позволить себе даже один дополнительный выходной. 

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - говорится в письме Анны Маркс, которое она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой. Документ есть в распоряжении РИА Новости

Маркс добавила, что присутствие родителей на первом уроке хорошо влияет на психологическое состояние ребенка, который впервые оказался в учебной среде.

Ранее сообщалось, что до 1 января следующего года в российских школах запретили проводить массовые мероприятия. Это связано с эпидемиологической обстановкой в стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.