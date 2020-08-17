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Мишустин решил продлить выплаты работающим с COVID-19 медикам

08:30
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Региональные надбавки также будут выдавать до конца года

Стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, будут продолжены в том или ином виде. Правительство готовит соответствующие предложения, с которыми обратится к президенту Владимиру Путину, сообщил Михаил Мишустин. Премьер напомнил, что дополнительные выплаты врачи получат и после сентября.
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"Мы сейчас смотрим на пандемическую ситуацию в целом. Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными", — заявил Мишустин.

Премьер добавил, что выплата региональных надбавок медикам также будет продолжена до декабря.

Михаил Мишустин в Магадане посетил областной онкодиспансер. Премьер общался с персоналом, медики поблагодарили его за поддержку и попросили передать слова благодарности президенту. Однако премьер ответил, что слова благодарности надо адресовать, в первую очередь, врачам, которые спасали людей во время пандемии, передает РИА Новости.

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