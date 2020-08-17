Попова заявила об отсутствии побочных реакций на российскую вакцину от COVID-19

Идет второй этап испытаний

Второй этап испытаний вакцины против коронавируса проходит в Новосибирске, в Государственном научном центр вирусологии и биотехнологий "Вектор". Сейчас идут клинические испытания на людях. Побочных реакций на вакцину нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная", - рассказала Попова журналистам.

Главу Роспотребнадзора спросили, какая вакцина лучше – уже запущенный в производство препарат от Центра Гамалеи или проходящий испытания от центра "Вектор". Попова пояснила: Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины против коронавируса. Эти сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания, приводит комментарий главного санитарного врача РИА Новости.

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